Глава Минздрава заявил о 70% COVID-вакцинации взрослого населения России
Сергей Князев
Сергей Князев
14:37, 24 января 2022
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»
Читайте нас в Google Новости
Охват взрослого населения России вакцинацией от коронавируса достиг 70%, заявил на заседании исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, которые приводит ТАСС, Россия поддерживает установленную комитетом цель COVID-вакцинации 70% населения к середине 2022 года.
В РФ охват <...> уже достиг указанных цифр для взрослого населения, — сказал Мурашко.
Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что поставленная Всемирной организацией здравоохранения цель достичь 70% привитости от коронавируса к середине 2022 года пока недостижима. По его словам, в 86 странах до сих пор вакцинировано менее 40% жителей, а в 34 государствах — менее 10%.