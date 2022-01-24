Глава Минздрава заявил о 70% COVID-вакцинации взрослого населения России

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

У острых респираторно вирусных инфекций инкубационный период составляет до пяти дней, при коронавирусе же первые симптомы заболевания могут проявиться через две недели. Длительный инкубационный период — одна из главных причин, по которой заболеваемость COVID-19 продолжает расти, пишет Pravda.Ru.

У острых респираторно вирусных инфекций инкубационный период составляет до пяти дней, при коронавирусе же первые симптомы заболевания могут проявиться через две недели. Длительный инкубационный период — одна из главных причин,...