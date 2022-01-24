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Глава Минздрава заявил о 70% COVID-вакцинации взрослого населения России

14:37, 24 января 2022
Глава Минздрава заявил о 70% COVID-вакцинации взрослого населения России Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»
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Охват взрослого населения России вакцинацией от коронавируса достиг 70%, заявил на заседании исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, которые приводит ТАСС, Россия поддерживает установленную комитетом цель COVID-вакцинации 70% населения к середине 2022 года.

В РФ охват <...> уже достиг указанных цифр для взрослого населения,сказал Мурашко.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что поставленная Всемирной организацией здравоохранения цель достичь 70% привитости от коронавируса к середине 2022 года пока недостижима. По его словам, в 86 странах до сих пор вакцинировано менее 40% жителей, а в 34 государствах — менее 10%.

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