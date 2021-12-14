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Глава Минздрава России рассказал о проекте «Цифровой профиль пациента»

11:09, 14 декабря 2021
Глава Минздрава России рассказал о проекте «Цифровой профиль пациента»
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил на Европейской конференции ВОЗ, что в России формируется новый проект «Цифровой профиль пациента», который представляет собой персонализированный профиль с выработкой персональных подходов для пациента. По его словам, дистанционный контакт с пациентами и цифровой персонализированный подход активно развиваются в России и являются приоритетными, пишет РИА Новости.

Мы сейчас только стартовали с этим направлением, но видим, что у него большая перспектива и будущее, — сказал Мурашко.

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