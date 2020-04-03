Глава Минздрава РФ рассказал, как развивается ситуация с коронавирусом

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России идёт по благоприятному сценарию. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Фактически та кривая, которая может развиваться по разным сценариям, сегодня идет по достаточно благоприятному сценарию, — цитирует его РИА Новости.
Мурашко добавил, что принятые в стране меры реально положительно повлияли на поступление больных, на тяжесть их состояния.
NEWS.ru писал, что министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что к концу недели на территории страны ещё минимум две больницы будут работать с пациентами, заражёнными коронавирусом нового типа. Всего в медицинских учреждениях по стране находятся 1,5 тысячи человек с коронавирусом, из них 32 в тяжёлом состоянии. Всего в России для больных COVID-19 подготовлено 78 тысяч коек.