Глава Минздрава РФ рассказал, как развивается ситуация с коронавирусом

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В России необходимо провести массовое тестирование на наличие в организме коронавируса по модели ВИЧ-инфекции для того, чтобы бессимптомно переболевшие могли выйти на работу. Такое мнение выразил директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН Алексей Мазус.

Есть инструмент ПЦР — исследование, которое мы делаем. И есть проблема, что мировая система диагностики таким методом не нацелена на массовость, — передаёт его слова РИА Новости. Он отметил, что...