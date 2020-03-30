Коронавирусной инфекции наиболее подвержены граждане старше 65 лет, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ожирения и болезней бронхов и лёгких. Об этом в разговоре с журналистами сообщил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Миурашко.
По словам руководителя ведомства, врачи также сталкиваются с трудностями при оказании помощи курящим пациентам и тем, кто употребляет спиртное.
Наиболее подвержены коронавирусу люди старше 65 лет. Но при этом есть сегодня и пациенты в тяжелом состоянии, не достигшие даже сорока, — цитирует Мурашко РИА Новости.
На данный момент в России подтверждено 270 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 15 человек. В 65 регионах выявлено 1 534 случая заболевания.
Как ранее писал NEWS.ru, врачи не могут спрогнозировать, когда пандемия коронавируса пойдёт на спад, из-за несоблюдения россиянами карантина. Эти объективные и вполне достаточные для предотвращения заражения меры игнорируются целым кругом населения.