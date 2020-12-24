Глава Минздрава рассказал, как алкоголь влияет на смертность у мужчин

https://static.news.ru/photo/3576b3f0-4604-11eb-9c29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

До 75% всех смертей мужчин в России в той или иной степени связаны с употреблением алкоголя. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Вклад потребления алкоголя у мужчин в смертность составляет до 75%. А также кардиомиопатия, которая встречается и у женского населения, вклад алкоголя может составлять также до 70 с лишним процентов, — сообщил министр на брифинге.

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн посоветовал россиянам во время предстоящих новогодних праздников не злоупотреблять алкоголем, а больше двигаться. По его словам, лучше всего получать новые впечатления.

Брюн отметил, что употребление алкогольных напитков стимулирует повышение аппетита, что может привести к набору лишнего веса, кроме того, алкоголь сам по себе содержит калории. Нарколог считает, что в жизни человека должны быть два повода для употребления спиртного — лечебный и ритуальный. Вместе с тем, Брюн подчеркнул, что злоупотребляют алкоголем в среднем от 10 до 20% от всего населения страны, писал NEWS.ru.