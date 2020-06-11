Глава Минздрава призвал россиян воздерживаться от походов в гости

https://static.news.ru/photo/612fefde-ac12-11ea-baf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне должны ограничивать походы к друзьям и в гости из-за сохраняющегося риска заражения коронавирусом. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он напомнил, что от коронавирусной инфекции больше защищён человек, который имеет иммунитет, поскольку переболел COVID-19. Если же иммунитета нет, тогда человек может заразиться от гостя, который принесёт вирус на одежде или на каком-либо предмете.

Походы к друзьям и в гости нужно по-прежнему ограничивать, — подчеркнул глава Минздрава в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Мурашко рассказал, что российские власти рассматривают возможность введения «плавающего» режима ограничений, например, в выходные.

NEWS.ru писал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила о важности соблюдения масочного режима в ближайшие несколько месяцев. Она подчеркнула, что несмотря на снятие ограничений, правила безопасности остаются в силе.