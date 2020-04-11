Глава Минздрава призвал не налегать на имбирь, лимоны и чеснок

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В Министерстве здравоохранения попросили россиян не налегать на имбирь, лимоны и чеснок, создавая ажиотаж на ровном месте в магазинах. Всё это в условиях эпидемии коронавируса благотворно влияет на иммунитет, однако по степени эффективности не идёт ни в какое сравнение с противовирусными препаратами, предупредил глава ведомства Михаил Мурашко.

Он отметил, что в России такие медицинские средства имеются в достаточном количестве, а их действенность для укрепления организма гораздо выше.

Думаю, что препараты отечественного производства полного цикла, которые повышают уровень интерферона, могут быть использованы для лечения и профилактики лёгких форм коронавирусной инфекции, — заявил Мурашко в интервью ТАСС.

Министр напомнил, что симптомы коронавирусной инфекции схожи с обычными респираторными заболеваниями, но течение и развитие осложнений существенно отличается. В связи с этим, если человек в первые два-три дня выбирает неправильную терапию либо не принимает вообще никаких лекарств, риск тяжёлых осложнений увеличивается, подчеркнул он.

Вместе с тем, уточнил глава Минздрава, лечение должен назначать только специалист, так как есть ряд препаратов, определить эффективность которых в каждом конкретном случае может только врач.

Ранее, как писал NEWS.ru, в министерстве предостерегли россиян от самолечения, так как оно может привести к тяжёлым последствиям вплоть до летального исхода. В ведомстве также призвали не доверять информации о положительном воздействии ряда лекарств, появляющейся в соцсетях, так как не все они сочетаются друг с другом.