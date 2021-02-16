Глава Минздрава предупредил о риске инфаркта и инсульта из-за COVID-19

Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, рискуют, заразившись коронавирусом, получить инфаркт или инсульт. Причина кроится в том, что вирус влияет на свёртываемость крови. Об этом предупредил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Перенесённое заболевание часто вызывает изменение свертывающей системы крови и может приводить к острым нарушениям, в частности инфарктам миокарда и инсультам, — сказал глава Минздрава в эфире телеканала «Россия 1».
Мурашко предупредил, что перенёсшие COVID-19 люди с болезнями сердца должны обратиться к врачу и скорректировать своё лечение.
За прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 13 233 жителей 84 российских регионов. При этом 9,9% из них не имели клинических проявлений болезни. Всего в РФ с начала пандемии зарегистрировано 4 099 323 заболевших COVID-19. Выздоровели за 24 часа 17 627 человек. За весь период пандемии справились с этой болезнью 3 624 663 жителя РФ. Скончались от инфекции 80 979 человек (+459 за сутки), сообщал NEWS.ru.