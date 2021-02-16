Глава Минздрава предупредил о риске инфаркта и инсульта из-за COVID-19

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Французские учёные обнаружили новое осложнение у пациентов с тяжёлой формой коронавируса. Они провели исследование с помощью МРТ и выяснили, что патоген оказывает негативное влияние на здоровье глаз.

Несмотря на то что COVID-19 в основном поражает лёгкие, уже было известно, что он может вызывать некоторые заболевания глаз. Чтобы лучше изучить офтальмологические последствия перенесённого заболевания, Французское общество нейрорадиологов (SFNR)...