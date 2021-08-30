Глава Минздрава предложил собирать данные о вакцинированных на одном сайте

Информацию о прохождении вакцинации россиян можно систематизировать в рамках одного ресурса. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24».

Глава ведомства напомнил , что в личном кабинете на сайте госуслуг граждане могут записываться к врачу и получать QR-коды после вакцинации. Эти услуги «очень хорошо воспринимаются», а в дальнейшем на одном ресурсе могут собираться все данные о вакцинации, и не только связанной с коронавирусом.

Ранее главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что среди пациентов, не прошедших вакцинацию от COVID-19, смертность в четыре раза выше, чем у привитых. Он также прокомментировал случаи помещения вакцинированных пациентов в реанимацию. По словам Проценко, большинство попадает туда уже не с третьей или четвёртой степенью поражения лёгких, а с инсультами, что объясняется возрастом привитых.