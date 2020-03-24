Российские медучреждения примут всех пациентов с коронавирусом, даже если число заражённых увеличится, пообещал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Мест в больницах хватит, система перейдёт на другой формат, —
цитируетполитика РИА Новости.
Как писал NEWS.ru, число заражённых в России достигло 495 человек, из которых 290 — жители столицы. За последние сутки в стране выявили 57 инфицированных COVID-19.
Правительство поручило региональным властям с 25 марта ограничить работу кинотеатров, ночных клубов и других развлекательных заведений.
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