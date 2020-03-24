https://static.news.ru/photo/af4b693e-6e08-11ea-ae14-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Российские медучреждения примут всех пациентов с коронавирусом, даже если число заражённых увеличится, пообещал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Мест в больницах хватит, система перейдёт на другой формат, — цитирует политика РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, число заражённых в России достигло 495 человек, из которых 290 — жители столицы. За последние сутки в стране выявили 57 инфицированных COVID-19.

Правительство поручило региональным властям с 25 марта ограничить работу кинотеатров, ночных клубов и других развлекательных заведений.