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Глава Минздрава назвал число детей, госпитализированных с COVID в России

Глава Минздрава: дети составляют 20% от числа всех болеющих коронавирусом
15:40, 08 февраля 2022
Глава Минздрава назвал число детей, госпитализированных с COVID в России Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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В России перевели на больничное лечение почти 12 тысяч детей с коронавирусом, рост госпитализаций составил почти 28%, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Он добавил, что около 41 тысячи подростков уже вакцинировались против коронавируса, передаёт РИА Новости. 

Сегодня 20% от общего количества пациентов — это именно маленькие пациенты,сказал Мурашко.

Ранее заместитель директора по клинической работе московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Татьяна Руженцова сообщила, что тяжело переносит «омикрон» только 1% детей. Остальные чаще всего переносят заболевание в лёгкой форме.

По словам врача, по сравнению с предыдущими волнами коронавируса, у детей больше выражены воспаление верхних дыхательных путей, насморк, першение и боль в горле. Также пациентов беспокоят повышенная температура, слабость, головная боль и отсутствие аппетита. У некоторых наблюдаются диарея и сыпь. Симптомы проявляются на второй-третий день после инфицирования, чаще всего заболевают школьники в возрасте 7–14 лет и 15–17 лет. Это связано с их активным общением, контактами в школах и за их пределами.

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