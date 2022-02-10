Глава фракции «Новые люди» Алексей Нечаев заразился коронавирусом

Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев заразился коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС. По информации агентства, лидер партии чувствует себя нормально, обоняние не пропало, а температуры нет. Сообщается, что Нечаев находится дома.

Да, действительно, я заболел. Вчера ночью мне пришёл положительный результат теста. Сижу дома, — сказал он.

По словам главы партии, чувствует он себя хорошо, только «голос осип и иногда подкашливаю».

Он рассказал, что из-за заболевания пришлось перенести встречу в Госдуме, назначенную на следующий понедельник, в ходе которой будут обсуждаться вопросы дистанционного электронного голосования. Политик отметил, что ему очень важно присутствовать на этом круглом столе.

Ранее стало известно, что глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский был госпитализирован в Центральную клиническую больницу 2 февраля с диагнозом «коронавирус», он заразился «омикроном». Его состояние стабильное. Жириновскому оказывается вся необходимая медицинская помощь, рассказали в Минздраве.