Глава ФМБА сообщила, когда плазма от коронавируса может вызвать обострение

https://static.news.ru/photo/e1cecdd6-96be-11ea-bc3a-fa163e074e61_660.jpg Вероника Скворцова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Переливание плазмы для лечения коронавирусной инфекции нового типа может вызвать обострение заболевания в случае системного воспаления и полиорганной недостаточности, сообщила во время онлайн-пресс-конференции глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Она подчеркнула, что у находящихся на ИВЛ пациентов в критических состояниях более 75% лёгких морфологически изменено. При таких условиях плазма не даёт позитивных эффектов.

Более того, иногда, наоборот, если есть уже полиорганная недостаточность и системное воспаление, то введение плазмы может приводить к обострению, — приводит слова Скворцовой РИА Новости.

На сегодняшний день в России выявлено 262 843 случая коронавирусной инфекции. От заболевания вылечились 58 226 человек. Скончались 2418 пациентов.

Как ранее писал NEWS.ru, средний инкубационный период коронавирусной инфекции нового типа составляет 5-5,5 дней, заявила Скворцова.