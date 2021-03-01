Скворцова рассказала о выявленных у россиян мутациях коронавируса

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Глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала о выявленных у россиян мутациях коронавирусной инфекции. Об этом она поведала во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Да, Владимир Владимирович, мы выявили 3,5 тысячи мутаций у россиян, — рассказала Скворцова.

Специалист уточнила, что все эти мутации «фактически однонуклеотидные, нейтральные». Таким образом, они не имеют решающего значения в течении пандемии коронавируса.

Тем не менее глава ФМБА добавила, что существуют более значимые и чаще встречающиеся изменения патогена. Если большинство из них представлены в «единичном экземпляре», то некоторые из них выявляются чаще и составляют порядка 5% от общего числа заражённых, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что российские вакцины эффективно борются с новыми штаммами коронавируса, которые так «пугают» Европу и мир, заявил президент РФ Владимир Путин. На встрече с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой президент также отметил, что испытания российских вакцин от COVID-19 подтверждают их эффективность «против этих штаммов».