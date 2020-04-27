Гита из-за коронавируса не смогла пройти обследование на онкологию

https://static.news.ru/photo/ea36482e-8871-11ea-9e90-fa163e074e61_660.jpg Гита и Зита Резахановы, архивное фото Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Гита Резаханова, сестра – сиамский близнец погибшей Зиты, перенесла операцию по удалению опухоли. Теперь ей нужно проходить регулярные обследования, но из-за пандемии коронавируса это стало невозможным.

На тот момент я не знала, что у меня онкология. Мне сказали, что полип удалят. А уже перед выпиской мне сказали, что это рак. Мы должны каждые два месяца прилетать на обследование. Сейчас из-за карантина всё перекрыто. Транспорт не ходит, — рассказали девушка и её мама Зумрият.

Зита и Гита Резахановы — самые известные из сиамских близнецов. Девочки перенесли операцию по разделению в возрасте 13 лет в 2003 году. Зита умерла спустя 12 лет. На прощание она сказала: «Пусть Гита живёт за меня долго». Теперь девушка намерена исполнить завет сестры. Она не испугалась диагноза и намерена бороться за жизнь.

Я на лекарствах постоянно. Онкомаркеры пока в спокойном состоянии. Поэтому я работаю — дистанционно обучаю арабскому языку. Бесплатно. Это для меня как практика идёт. Я легко читаю и перевожу на арабском, но разговорную речь надо ещё развивать, — призналась Гита в интервью «Экспресс газете».

Девушка закончила исламский колледж и ещё московский колледж экстерном. Не так давно Гите сделали МРТ внутренних органов. Выяснилось, что у неё выросли вторая почка, маточные трубы и второй яичник.

Из-за пандемии коронавируса в России действует режим самоизоляции населения. Закрыты все культурные и развлекательные заведения, общепит, магазины, за исключением продуктовых и аптек. Медучреждения открыты, но пациентам рекомендуют отложить плановые визиты к докторам и обращаться с острой болью и в неотложных случаях. Россиян просят не выходить из дома как минимум до конца апреля, этот месяц объявлен президентом нерабочим.

За последние сутки в России число выявленных заболевших коронавирусной инфекцией возросло на 6198 человек. Из них 43,4% не имели клинических проявлений болезни. Больше всего новых диагнозов приходится на Москву — 2871 случай, в Подмосковье обнаружено 638 заболевших COVID-19, следом идут Нижегородская область и Дагестан — с 207 и 167 диагнозами соответственно.

Таким образом, всего на 27 апреля в России зарегистрировано 87 147 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 794 летальных исхода, выздоровели 7346 человек, писал NEWS.ru.