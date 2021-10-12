Гинзбург назвал способы снижения уровня сахара в крови

Чтобы понизить уровень сахара в крови, нужно есть как можно меньше продуктов с высоким гликемическим индексом. Вместо них диетолог Михаил Гинзбург советует потреблять в пищу сложноуглеводные продукты, передают «Народные Новости».

К продуктам с высоким гликемическим индексом относятся белый хлеб, картофель, белый рис. А надо любить сложноуглеводные продукты. Например, грубый хлеб, овсянка, гречка, овощи, — пояснил Гинзбург.

Эксперт посоветовал есть больше рыбы из-за содержания в ней кислот омега-3, которые способствуют выработке адипонектина: гормона, ответственного за чувствительность к инсулину. Гинзбург добавил, что тем, кто хочет следить за уровнем сахара в крови, стоит есть чаще, но более мелкими порциями.

Лучше есть небольшими порциями, но регулярно. И отдавать предпочтение рыбе, а не мясу, заменить подсолнечное масло на оливковое. А для перекусов отлично подойдут мюсли на кефире, — отметил диетолог.

Ранее диетолог Дарья Русакова рассказала, что норма потребления сахара в сутки согласно рекомендациям ВОЗ — 50 граммов в сутки. Тем, кто следит за фигурой, следует ограничить себя 25 граммами в день, добавила она.