Гинеколог заявила о безопасной вакцинации среди беременных женщин
Евгений Бугров
Евгений Бугров
06:59, 08 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Осложнения при вакцинации от коронавируса беременных женщин в России до настоящего времени не фиксировались. Вакцинация не влияет на репродуктивную функцию, заявила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян в беседе с РИА Новости.
Не замечено ни разу никаких осложнений. Если кто-то что-то говорит, то это какие-то преувеличенные страхи. У нас нет таких данных, и в мировом масштабе тоже нет, — пояснила специалист.
Адамян уточнила, что примерно 150 тысяч женщин в мире сделали прививку от коронавируса, не зная, что они беременны. У всех женщин роды проходили без осложнений.
Сейчас среди умерших пациентов с коронавирусом и госпитализированных практически не встречаются привитые, подчеркнула она.
Ранее стало известно, что в России сохраняется низкий показатель привившихся от коронавируса беременных женщин. Специалисты прорабатывают вопрос начала вакцинации в этой категории. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.