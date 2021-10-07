Гинеколог заявила о безопасной вакцинации среди беременных женщин

Осложнения при вакцинации от коронавируса беременных женщин в России до настоящего времени не фиксировались. Вакцинация не влияет на репродуктивную функцию, заявила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян в беседе с РИА Новости.

Не замечено ни разу никаких осложнений. Если кто-то что-то говорит, то это какие-то преувеличенные страхи. У нас нет таких данных, и в мировом масштабе тоже нет, — пояснила специалист.

Адамян уточнила, что примерно 150 тысяч женщин в мире сделали прививку от коронавируса, не зная, что они беременны. У всех женщин роды проходили без осложнений.

Сейчас среди умерших пациентов с коронавирусом и госпитализированных практически не встречаются привитые, подчеркнула она.

Ранее стало известно, что в России сохраняется низкий показатель привившихся от коронавируса беременных женщин. Специалисты прорабатывают вопрос начала вакцинации в этой категории. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.