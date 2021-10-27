Гинеколог рассказала, у скольких женщин возникает послеродовая депрессия

Послеродовая депрессия, при которой мать подавлена, раздражена, даже испытывает ненависть к себе и ребёнку, развивается у одной из десяти женщин. Акушер-гинеколог родильного дома № 1 Эльвира Семёнова рассказала изданию argumenti.ru, что такое состояние возникает из-за гормональной перестройки.

Гормональные изменения характеризуются резким снижением уровня гормонов — в основном эстрогена и прогестерона, которые до родов постепенно повышались и резко исчезли после. Через три дня они повышаются до «добеременного» уровня, но у некоторых женщин нормализация уровня гормонов задерживается. Так, при отсутствии гормональной поддержки женщина испытывает эмоциональную опустошённость. А у одной из 10 женщин развивается продолжительная и серьёзная депрессия, требующая психотерапевтической и даже лекарственной терапии, — сказала Семёнова.

Главный показатель послеродовой депрессии — безразличие матери к ребёнку, объяснила перинатальный и репродуктивный психолог Елена Попова. Лучше всего начать помощь заранее, через профилактику с психологом ещё во время планирования беременности.

Это нужно для осознания и признания женщиной истинного мотива рождения ребёнка, — объяснила Попова.

Исследователь и психокинетик Денис Банченко сообщил, что после родов, кроме ребёнка, важно заботиться и о самой роженице.

Ранее психиатр Александр Федорович назвал главные признаки клинической депрессии. Медик подчеркнул, что основными симптомами являются уход человека от всех социальных контактов и потеря «энергетического потенциала».