Гинеколог призвала мам отдавать девочек на осмотр с трёх лет

Российский врач-гинеколог Ляман Худавердиева, которая ведёт врачебную практику в Сочи, опубликовала в своём Instagram пост, в котором подробно расписала, когда девочек нужно приводить на осмотр к профильному доктору. По словам Худавердиевой, в России профосмотры несовершеннолетних проводятся в возрасте 3, 6, 13, 15, 16, 17 лет. Она объяснила, как и зачем проводится самый первый осмотр.

Три года — обычно девочки в это время начинают готовиться посещать детские сады. Меняется микрофлора, меняется кратность гигиенических процедур. На приёме врач проводит визуальный осмотр, оценивает строение наружных половых органов с целью профилактики синехий вульвы, воспалительных процессов, обсуждаются вопросы гигиены, — объяснила врач.

Следующий осмотр необходимо провести в шесть лет, чтобы оценить здоровье девочки и исключить признаки преждевременного полового развития. В 12-13 лет гинеколог должен провести оценку полового развития по Таннеру (разработанная в 1969 году британским педиатром Джеймсом Таннером шкала, описывающая половое созревание детей, подростков и взрослых — прим. ред.). Также в этом возрасте медик поможет «профилактировать задержку полового развития, например, отсутствие развития молочных желёз». Также он проконсультирует ребёнка по поводу менструации и длительности цикла.

Худавердиева предупредила, что в 11-12 лет уже можно обсуждать вакцинацию от ВПЧ (вирус папилломы человека — прим. ред.). А в 15-17 лет необходимо оценить менструальную функцию и обсудить с подростком вопрос профилактики половых инфекций и контрацепции. Если девочка уже живёт половой жизнью, то осмотр проводится на кресле с применением вагинального зеркала, объяснила гинеколог.

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