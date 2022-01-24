Гинеколог предупредила об опасности ЭКО

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) — это опасный процесс вмешательства в естественный процесс беременности, заявила гинеколог Ирина Филатова. Она уточнила, что эта процедура имеет «множество страшных последствий», пишет «Царьград».

Я видела множество страшных последствий ЭКО. Но об этом все молчат, — призналась Филатова.

По словам медика, при ЭКО готовящейся к беременности женщине прописывают достаточно большое количество гормональных препаратов, что сбивает гормональный фон будущей роженицы. Филатова уточнила, что столь агрессивным способом врачи пытаются спровоцировать овуляцию. По словам гинеколога, это нередко приводит к воспалению яичников, что, в свою очередь, может стать причиной смерти такой пациентки.

Ранее главный акушер-гинеколог Новосибирской области Рэм Волков заявил, что в регионе чаще стали заражаться коронавирусом новорождённые и их матери. Он добавил, что вакцинироваться можно с 13–16-й недели беременности, несмотря на официальную рекомендацию — с 22-й недели.