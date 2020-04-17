Гинеколог оценила влияние коронавируса на организм беременной женщины

Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева заявила, что для беременной женщины коронавирусная инфекции ещё опаснее, нежели для обычных людей. При этом в России есть несколько случаев, когда врачи принимали роды у заражённых COVID-19.
16 апреля в Республике Адыгея женщина, у которой был положительный тест на коронавирус, родила здорового ребёнка.
17 апреля ростовчанка с подтверждённым COVID-19 родила малыша. Женщину перевели в инфекционное отделение, а новорождённую девочку поместили в «условно чистую» зону.
Эти две женщины, ну и другие, кто рожает сейчас с диагнозом COVID-19, заразились уже на поздней стадии беременности, прямо перед родами. А на ранних сроках беременности это, без сомнения, чрезвычайно опасно. Потому что беременность сама по себе для организма серьёзная нагрузка, она выявляет и проявляет все слабые места, все хронические заболевания женщины, и сосудистые, и сердечно-сосудистые, и заболевания почек, печени, и, естественно, лёгких, — объяснила эксперт.
Врач отметила, что вирус опасен для женщин, которые находятся на ранней стадии беременности. Плацента защищает плод от разрушающих агентов, но не защищает от вирусов,
На сегодняшний день в России зафиксировано 32 008 случаев коронавирусной инфекции. За сутки число заразившихся в стране увеличилось на 4070 человек. Выздороветь удалось 2590 пациентам. Жертвами COVID-19 стали 273 человека.
Как писал NEWS.ru, главный теледоктор страны Елена Малышева вызвала шквал критики со стороны общественности своим высказыванием о новой коронавирусной инфекции. Она отметила, что COVID-19 не так уж и страшен. Однако общественность признала заявление врача циничным, и Малышева вынуждена была объяснить, почему придерживается именно такой позиции.
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