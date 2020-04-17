Гинеколог оценила влияние коронавируса на организм беременной женщины

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Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева заявила, что для беременной женщины коронавирусная инфекции ещё опаснее, нежели для обычных людей. При этом в России есть несколько случаев, когда врачи принимали роды у заражённых COVID-19.

16 апреля в Республике Адыгея женщина, у которой был положительный тест на коронавирус, родила здорового ребёнка.

17 апреля ростовчанка с подтверждённым COVID-19 родила малыша. Женщину перевели в инфекционное отделение, а новорождённую девочку поместили в «условно чистую» зону.

Эти две женщины, ну и другие, кто рожает сейчас с диагнозом COVID-19, заразились уже на поздней стадии беременности, прямо перед родами. А на ранних сроках беременности это, без сомнения, чрезвычайно опасно. Потому что беременность сама по себе для организма серьёзная нагрузка, она выявляет и проявляет все слабые места, все хронические заболевания женщины, и сосудистые, и сердечно-сосудистые, и заболевания почек, печени, и, естественно, лёгких, — объяснила эксперт.

Врач отметила, что вирус опасен для женщин, которые находятся на ранней стадии беременности. Плацента защищает плод от разрушающих агентов, но не защищает от вирусов, пишет «MK».

На сегодняшний день в России зафиксировано 32 008 случаев коронавирусной инфекции. За сутки число заразившихся в стране увеличилось на 4070 человек. Выздороветь удалось 2590 пациентам. Жертвами COVID-19 стали 273 человека.

Как писал NEWS.ru, главный теледоктор страны Елена Малышева вызвала шквал критики со стороны общественности своим высказыванием о новой коронавирусной инфекции. Она отметила, что COVID-19 не так уж и страшен. Однако общественность признала заявление врача циничным, и Малышева вынуждена была объяснить, почему придерживается именно такой позиции.