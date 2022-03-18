Стало известно, как часто надо прививаться назальной вакциной от COVID-19

Назальной вакциной от коронавируса нужно будет прививаться раз в полгода. Об этом сообщил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, отвечая на вопрос о частоте ревакцинаций.

Раз в шесть месяцев, — сказал Гинцбург.

Проводить клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021) Минздрав РФ разрешил Центру имени Гамалеи в середние октября 2021 года. Накануне стало известно, что Центр подал документы на регистрацию назальной вакцины против коронавируса.

Также 18 марта стало известно, что Минздрав РФ зарегистрировал вакцину против коронавируса «Конвасэл». Она разработана специалистами Федерального медико-биологического агентства.

Вакцина вводится двукратно с интервалом 21 день. Она предназначена для людей от 18 до 60 лет. Объём одной дозы инъекции составляет 0,5 мл. Вакцина предназначена для профилактики COVID-19. Среди противопоказаний гиперчувствительность к компонентам вакцины, тяжёлые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, беременность и период грудного вскармливания.