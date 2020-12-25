Гинцбург ждёт скорых результатов тестов вакцины «Спутник V» на пожилых

https://static.news.ru/photo/a52a30b6-46ac-11eb-a6c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kalizhan Ospanov/XinHua/Global Look Press

Результаты исследования вакцины «Спутник V» на пожилых людях будут известны в ближайшее время, заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, на сегодняшний день испытания не показали каких-либо негативных побочных эффектов.

В ближайшее время будут объявлены результаты по пожилым, там никакой побочки нет, — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

В РФ вакцинация первым российским препаратом от коронавируса «Спутник V» началась в декабре. В большинстве регионов прививка уже доступна для отдельных групп граждан — в первую очередь для медиков, преподавателей и представителей других профессий, сопряжённых с частыми контактами с незнакомыми людьми. При этом вакцина пока недоступна для людей старше 60 лет.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Гинцбург заявлял, что безопасность так называемой лайт-вакцины от коронавируса на базе «Спутника V» уже доказана, однако необходимо детально изучить её эффективность на разных группах населения.

Лайт-вакцина от центра им. Гамалеи — это версия прививки «Спутник V», при которой вместо двух прививок с перерывом в несколько недель делается только один укол, содержащий совмещённую сыворотку. Такая прививка будет иметь меньшую эффективность, чем двухфазная вакцинация, однако она в любом случае провоцирует иммунный ответ организма, способный защитить от COVID-19.