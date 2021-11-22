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Гинцбург заявил об отсутствии прорывов в исследовании коронавируса в мире

Глава НИЦ им. Гамалеи Гинцбург заявил об отсутствии прорывов в исследовании коронавируса
03:54, 23 ноября 2021
Гинцбург заявил об отсутствии прорывов в исследовании коронавируса в мире Фото: Hao Yuan/Xinhua/Global Look Press
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Особых прорывов в исследовании коронавируса в мире нет, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, его слова приводит РИА Новости.

В ходе интервью у Гинцбурга поинтересовались, есть ли какие-либо прорывы в рамках исследования коронавируса в мире. 

Особо никаких прорывов, к сожалению, не достигнуто. Все прорывы сводятся к возможности лечения, потому что вакцины существуют, их, естественно, будут совершенствовать. В том плане, что реагировать будем на внешнее воздействие, — заявил учёный.

Ранее Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса завершится, когда 70–75% населения будет иметь необходимое количество антител.

В свою очередь доктор биологических наук Сергей Нетёсов рассказал, что единичный отрицательный результат ПЦР-теста нельзя считать стопроцентной гарантией выздоровления от кронавирусной инфекции. Чтобы убедиться в отсутствии вируса в организме, следует пересдать тест через некоторое время, а лучше сдать кровь на анализ.

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