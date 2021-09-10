Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» против всех штаммов COVID

Российская вакцина «Спутник V» защищает от всех циркулирующих сегодня штаммов COVID-19, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что в России фактически циркулирует один штамм — «дельта». Его слова приводит ТАСС.

Эффективность защиты «Спутника V» [против дельта-штамма], по данным министерства здравоохранения, на сегодняшний день составляет от 83% до 94% в зависимости от того, по каким показателям и как считать, — сказал Гинцбург.

В противовес этим данным специалист привёл статистику по эффективности Pfizer и Moderna. По данным американских и израильских университетов, она колеблется от 40% с небольшим до 52%, уточнил он.

При этом Гинцбург отметил, что эпидемиологическая ситуация, сложившаяся после появления этого штамма, «фактически обнулила рынок вакцинных препаратов». Дельта-штамм поменял в корень тактику и стратегию вакцинации от коронавируса. Теперь гражданам нужно постоянно поддерживать высокий уровень антител, пояснил он.

Ранее сообщалось, что Гинцбург объяснил, как сочетать вакцину «Спутник V» от коронавируса и прививку от гриппа. По его мнению, нет никакой разницы в порядке вакцинации и между введением препаратов достаточно двухнедельного промежутка.