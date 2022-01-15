Гинцбург заявил о старте испытания препарата от ковида на основе антител

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Клубника способна сжигать опасный для здоровья висцеральный жир из-за высокого содержания клетчатки, пишет Daily Express. Учёные из медицинского центра Wake Forest Baptist считают, что растворимая клетчатка замедляет процесс попадания переваренной пищи из желудка в кишечник, таким образом помогая организму избавиться от висцерального жира.

Висцеральный жир находится в области живота и опасен тем, что вносит дисбаланс в функционирование гормонов, ухудшает чувствительность клеток к инсулину и способен вызвать образование тромбов, что негативно может сказаться на...