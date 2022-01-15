Гинцбург заявил о старте испытания препарата от ковида на основе антител
Софья Купервасер
Софья Купервасер
10:57, 16 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи запустил первую фазу клинических испытаний нового препарата от коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител, передаёт ТАСС слова директора центра Александра Гинцбурга. Первая и вторая фаза клинических испытаний, по мнению специалиста, займут от трёх с половиной до четырёх месяцев, и лекарство может быть готово уже этой весной.
Сейчас начинаются клинические испытания. Мы должны пройти первую и вторую фазы, это займёт порядка трёх с половиной — четырёх месяцев. Я надеюсь, мы увидим этот препарат во второй половине весны. Но то, что этот препарат эффективен, уже известно по западным аналогам, — сказал специалист.
Коллега Гинцбурга, ведущий научный сотрудник НИЦЭМ им. Гамалеи Дмитрий Щебляков, принимавший участие в разработке вакцины «Спутник V», отметил, что новый препарат на основе моноклональных антител показал высокую эффективность на этапе доклинических испытаний.
Ранее Александр Гинцбург сообщил о новой назальной вакцине, разработанной НИЦ им. Гамалеи, которая может быть использована и при первичной вакцинации, и как бустер. В центре подчеркнули, что вакцина безболезненна, имеет минимум побочных эффектов и способна создать дополнительный барьер в верхних дыхательных путях.