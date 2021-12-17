Гинцбург заявил о наличии технологий для вакцины от разных штаммов COVID

В Центре имени Гамалеи уже имеются технологии для создания вакцины на случай циркулирования различных штаммов коронавируса, заявил директор Центра Александр Гинцбург, передаёт РИА Новости. Он пояснил, что специалисты института и раньше разрабатывали технологии, позволяющие реагировать на угрозу быстрого изменения возбудителей, в особенности, РНК-содержащих вирусов.

Такая технология уже создана для вируса гриппа и прекрасно апробируется сейчас в клинических испытаниях <...> и та же самая технология и даже в более расширенном варианте сейчас действительно апробируется для коронавируса. Опять же повторяю, независимо от того, какие ещё соответственно антигенные варианты в ближайшее время возникнут, — сказал Гинцбург.

Он отметил, что схема вакцинации двумя компонентами «Спутника V» и ревакцинации через полгода «Спутником Лайт», которая работала в России в период пандемии, обеспечивает полную защиту от нового штамма «омикрон». Накануне в Центре имени Гамалеи спрогнозировали высокую вероятность распространения этой вариации в России.

Ранее сообщалось, что учёные Центра подали первый патент на формулу вещества, которое сможет активно подавлять РНК-полимеразу коронавируса. Соединение станет основой для будущего лекарства от COVID-19. Прежде чем найти необходимую молекулу, специалисты перебрали 0,5 млн различных соединений.