Гинцбург заявил о переговорах с Турцией по вакцине «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Глава НИЦ им Гамалеи Александр Гинцбург заявил о готовности провести встречу с делегацией из Турции для обсуждения вопроса о предоставлении вакцины «Спутник V».

Сейчас речь идёт о предоставлении данного препарата турецкой стороне, и могу заверить, что в рамках тех договоренностей, которые определены Российским фондом прямых инвестиций, российским Минздравом, мы готовы принять, естественно, турецких коллег, обсудить все нюансы и в ближайшее время передать необходимое количество доз препарата, в первую очередь, для проведения различных экспертиз, а также чтобы начать третью фазу клинических испытаний в Турции уже на добровольцах, — приводит слова Гинцбурга РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что дополнительные исследования показали эффективность первой в мире вакцины от COVID-19 «Спутник V» на уровне 96,2%.

В то же время семеро привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V» сообщили о совершенно разном уровне антител после прививки: у кого-то антител в крови нет совсем, а у кого-то их уровень превышает норму в четыре раза. Тесты на антитела медики брали у них спустя три недели после повторного введения вакцины.