Гинцбург заявил, что аллергики могут вакцинироваться «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/49feb388-6862-11eb-9cd7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если человек, страдающий аллергией, не находится в стадии обострения заболевания, то противопоказаний для вакцинации против коронавируса «Спутником V» у него нет. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Если аллергик не находится в стадии обострения, то, безусловно, его надо вакцинировать, и здесь нет никаких противопоказаний, — заявил в эфире телеканала «Россия 1» Гинцбург.

Он уточнил, что если у человека, например, опоясывающий лишай не в стадии обострения, то вакцинироваться можно без подготовки. Но если присутствует аллергия на домашнюю пыль, то до и после вакцинации необходимо избегать контакта с аллергеном, чтобы не было приступа. То же самое относится и к другим аллергенам.

Как писал NEWS.ru, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что количество вакцинированных от COVID-19 в мире превысило число заболевших. При этом он отметил, что больше трёх четвертей вакцинаций приходится на 10 стран, где аккумулировано около 60% ВВП. В то же время в 130 странах, где проживает 2,5 млрд человек, ещё не получили ни одной прививки.

Кроме того, темпы распространения коронавирусной инфекции в мире замедляются, но ограничения всё ещё необходимо соблюдать. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.

В России массовая вакцинация от коронавируса началась 18 января. Сейчас россиян прививают препаратом «Спутник V», начиная с марта можно будет вакцинироваться «ЭпиВакКороной».