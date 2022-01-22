Гинцбург: вакцинированных «Спутником» не госпитализировали с «омикроном»

Директор центра им. Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что у него отсутствуют данные о госпитализации заболевших вариантом коронавируса «омикрон» и вакцинированных «Спутником V». Он отметил высокую эффективность российской вакцины против нового штамма.

Наши лабораторные данные подтверждают очень даже неплохую эффективность «Спутника V» к штамму «омикрон». Кроме того, во всяком случае, судя по заявлениям некоторых главных врачей, которые я слышал, госпитализаций с этой вакциной нет, соответственно, смертей и тяжёлых случаев тоже, — заявил Гинцбург.

Ранее академик высказал своё мнение о возможности окончания пандемии штаммом «омикрон». Он считает, что вариант «омикрон» не последний, так как из-за его быстрого распространения вероятность появления нового штамма возрастает. Чтобы этого избежать, нужно привить 75–80% населения, считает специалист.

Ранее американские врачи заявили, что скорость снабжения вакцинами непривитых наций, особенно в развивающихся странах, является главным фактором, способным повлиять на сроки окончания пандемии коронавируса. Вакцинация способна остановить дальнейшую мутацию COVID-19.