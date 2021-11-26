Гинцбург: у подростков после прививки больше антител, чем у взрослых

У подростков после вакцинации от коронавируса выделяется гораздо больше антител, чем у взрослых. При этом концентрация детской вакцины в пять раз меньше, чем у «Спутника V», рассказал директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1». Он назвал преступлением отказ некоторых родителей привить своих детей.

В ходе клинических исследований этой вакцины было определено, что реактивность подросткового населения гораздо выше, чем реактивность соответственно взрослого населения, — отметил он.

По словам Гинцбурга, вакцинированные дети реагируют гораздо лучше по уровню образования защитных антител, чем взрослые.

Микробиолог также подчеркнул, что нежелание родителей привить своего ребёнка от COVID-19 — это преступление. Он призвал их задуматься о своей судьбе, судьбе детей, а также окружающих.

Ранее глава центра Гамалеи рассказал об испытаниях на детях назальной вакцины от COVID-19. По его словам, после вакцинации никаких негативных последствий не последовало. В свою очередь заместитель руководителя НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов рассказал, что назальная вакцина имеет минимум побочных эффектов, она безболезненна, но при этом создаёт дополнительный барьер в форме иммунитета верхних дыхательных путей.