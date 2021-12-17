Гинцбург: три компонента «Спутника» полностью защищают от «омикрона»

Вакцинация двумя дозами препарата «Спутник V» и ревакцинация через полгода обеспечивают полную защиту от штамма «омикрон», сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передаёт РИА Новости. В случае распространения штамма в России он рекомендовал придерживаться стратегии вакцинации, которая использовалась в борьбе с другими штаммами.

Так вот, эта схема вакцинации даёт на сегодняшний день на той выборке, которая была проанализирована, полную защиту от штамма «омикрон», — сказал Гинцбург.

При этом в Российском фонде прямых инвестиций объявили результаты предварительного лабораторного тестирования действия «Спутника V» против штамма «омикрон». Согласно результатам, препарат показал высокую вируснейтрализующую активность от новой вариации COVID-19. Эксперты ожидают, что он обеспечит сильную защиту от тяжёлого течения и госпитализации.

Ранее в центре имени Гамалеи спрогнозировали высокую вероятность распространения штамма «омикрон» в России. Как заявил замглавы центра Денис Логунов со ссылкой на данные Великобритании и Норвегии, там на него уже приходится до 40% случаев. По словам эпидемиолога, мы находимся в напряжённом эпидпериоде и государство должно принимать соответствующие законы для защиты людей.