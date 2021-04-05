Гинцбург: «Спутник V» на геном человека не влияет

https://static.news.ru/photo/55e67e16-95d9-11eb-a4ae-96000091f725_660.jpg Фото: Abed Alrahman Alkahlout/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отечественная вакцина «Спутник V» не оказывает влияния на геном человека и генетическую наследственность. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он пояснил, что оказать влияние на геном человека может то, что способно в него интегрироваться или каким-либо образом влиять на структуру ДНК. При этом Гинцбург уточнил, что речь идёт о препаратах, которые размножаются в организме. Вакцина от коронавируса к таковым не относится.

Поэтому «Спутник V» никак не может влиять ни на нуклеиновую кислоту, ни на наследственность, ни на какие-то другие вещи, связанные с изменением нашего наследственного материала, — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что пострегистрационные испытания вакцины «Спутник V» завершатся примерно к середине июня. По словам Гинцбурга, после этого отчёт о препарате будет передан в Минздрав РФ для принятия решения о постоянной регистрации препарата. При этом принципиальных изменений в него вноситься не будет.