Гинцбург сообщил о скором визите экспертов ВОЗ для инспекции «Спутника V»

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в течение ближайшего месяца в Россию прибудут эксперты Всемирной организации здравоохранения для инспекции отечественной вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Почему вакцина «Спутник V» до сих пор не получила одобрение международных структур? Ну, мы неоднократно об этом говорили и не хотелось бы возвращаться в преддверии очередной комиссии, которая должна приехать в составе экспертов Всемирной организации здравоохранения, насколько я понимаю, в ближайший месяц, — сказал он.

Ранее министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти попросила главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса ускорить процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и китайской вакцины компании CanSino.

Соответствующую просьбу глава аргентинского Минздрава выразила на встрече с главой ВОЗ. Она также отметила, что включение этих вакцин в список препаратов для экстренного использования очень важно для стран, которые их применяют. Аргентинские медицинские службы использовали почти 20 млн доз российской вакцины.

Также недавно Александр Гинцбург рассказал, что «омикрон» не станет выходом из пандемии, потому что из-за быстрого распространения этого штамма возрастает вероятность возникновения более опасного варианта коронавируса. Чтобы этого не произошло, за полгода нужно привить 75–80% населения России.