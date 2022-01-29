Гинцбург: не уверен, что «омикрон» станет финальной стадией пандемии

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург усомнился в том, что штамм «омикрон» станет финальной стадией пандемии коронавируса. В эфире телеканала «Россия 1» он заявил, что в данное время возникают новые мутации COVID-19.

Не берусь отвечать, что это финальная стадия [пандемии коронавируса], это было бы совершенно неправильно, — сказал эксперт.

Он добавил, что сейчас появляется «бесконечное количество» новых вариантов коронавирусной инфекции.

Ранее вирусолог Сергей Нетёсов заявил, что пришедшая в Россию пятая волна коронавируса может продлиться до четырёх месяцев. По его словам, коллективный иммунитет в стране пока ещё невысок — меньше 60%. Темпы вакцинации граждан РФ тоже недостаточные.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время в мире насчитывается 364 млн инфицированных, более 5,6 млн человек скончались.