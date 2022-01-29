Гинцбург: ревакцинация «Спутником Лайт» защитит от «омикрона» на три месяца

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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург усомнился в том, что штамм «омикрон» станет финальной стадией пандемии коронавируса. В эфире телеканала «Россия 1» он заявил, что в данное время возникают новые мутации COVID-19.

Не берусь отвечать, что это финальная стадия [пандемии коронавируса], это было бы совершенно неправильно, — сказал эксперт. Он добавил, что сейчас появляется «бесконечное количество» новых вариантов коронавирусной инфекции. Ранее вирусолог...