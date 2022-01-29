Гинцбург: ревакцинация «Спутником Лайт» защитит от «омикрона» на три месяца
Никита Чайка
Никита Чайка
14:08, 30 января 2022
Фото: mos.ru
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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил в эфире телеканала «Россия 1», что по данным исследований, после бустерной вакцинации «Спутником Лайт» граждане в течение трёх месяцев на 100% будут защищены от заражения штаммом COVID-19 «омикрон». По его словам, 75% привитых «Спутником V» содержат вируснейтрализующие антитела к данному варианту коронавируса.
75% вакцинированных «Спутником V» содержат вируснейтрализующие антитела к «омикрон»-штамму. Если же взять сыворотку от людей, которые были бустированы «Спутником Лайт», то в течение трёх месяцев после бустирования 100% людей имело вируснейтрализующие антитела, — сказал он.
Гинцбург также считает, что «омикрон» не станет финальной стадией пандемии COVID-19. Сейчас появляется «бесконечное количество» новых вариантов коронавирусной инфекции.
30 января стало известно, что в РФ было выявлено 121 228 новых случаев заражения COVID-19. Это новый антирекорд по числу заболевших за сутки. Лидером по количеству инфицированных является Москва (24 030), далее следуют Санкт-Петербург (17 833) и Подмосковье (11 434).