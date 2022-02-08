Гинцбург рассказал, при каком условии закончится пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса может завершиться, если 80% населения планеты будут вакцинированы в течение ближайших семи месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга. Ранее он заявлял, что распространения новых мутаций COVID можно избежать, если увеличить темпы иммунизации населения планеты.

Пандемия коронавируса может закончиться, если до 80% населения планеты будет вакцинировано в короткий срок — не более семи месяцев, — сказал он.

Гинцбург также рассказал, что новые мутации коронавируса будут стремиться преодолевать защиту организма, при этом нельзя сказать, будут ли они менее опасными. Он добавил, что появления мутаций можно избежать, если увеличить темпы вакцинации.

Он отметил, что специалисты сейчас не могут предугадать взаимодействие мутаций, позволяющих вирусу уходить от иммунного ответа, с другими свойствами. По мнению эксперта, появления новых вариаций инфекции можно избежать, «если мы только сразу, опять же таки, в течение короткого времени всех накроем вакциной». Он добавил, что сейчас темпы вакцинации недостаточные.