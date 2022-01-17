Гинцбург рассказал об отношении иностранных учёных к «Спутнику V»

Учёные за рубежом относятся к российской вакцине от коронавируса «Спутник V» с большим уважением, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург «Радио 1». Так что признать её эффективность придётся и политикам, считает он.

Что касается научного мира, то он всегда к нашей вакцине относился хорошо и очень уважительно, о чём свидетельствуют многочисленные публикации, которые вышли в самых престижных международных журналах, где рецензентами были ведущие учёные мира из Америки, Англии, Индии и других стран, — сказал Гинцбург.

Он добавил, что политический мир будет вынужден, помимо эффективности российской вакцины, признать её превосходство над многими другими — особенно для защиты от «омикрона».

Ранее Александр Гинцбург признался, что сам оказался инфицированным «омикроном» и не заболел благодаря действию вакцины. Он уточнил, что анализ крови после зарубежной поездки показал очень высокие титры вируснетрализующих «омикрон»-антител.

В свою очередь эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьёв заявил, что «омикрон» способен обрушить российскую систему здравоохранения за пять недель. Он сослался на опыт других стран, где новый штамм уже вытеснил предыдущий.