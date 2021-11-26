Гинцбург рассказал об испытаниях на детях назальной вакцины от COVID-19

После прививки назальной вакциной маленьких детей никаких негативных последствий не последовало. Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что и сам прививался этим препаратом.

Естественно, привился. Не только я. Привились маленькие дети наших сотрудников — шестилетние в том числе, и никаких негативных последствий у них не было. Маленькие дети моих соседей тоже привились. Все нормальные люди хотят своих детей защитить, — заявил Гинцбург.

Как рассказал заместитель руководителя НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов, назальная вакцина от COVID-19 имеет минимум побочных эффектов, она безболезненна, но при этом создаёт дополнительный барьер в форме иммунитета верхних дыхательных путей.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что на следующий день после ревакцинации испытал назальную вакцину от коронавируса без каких бы то ни было побочных эффектов. Он призвал всех россиян проходить своевременную ревакцинацию от коронавируса. Президент уточнил, что прошёл ревакцинацию через полгода после первичной вакцинации, когда у него снизился уровень защитных антител. Сперва президенту был сделан укол, тогда как испытание назальной вакцины прошло на следующий день.

Ранее заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов сообщил, что назальная вакцина от COVID-19 «Спутник V» безболезненна, с минимумом побочных эффектов, будет создавать дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях.

В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что он сделал прививку назальной вакциной от коронавируса, никаких ощущений после процедуры у него не было.