Гинцбург рассказал о выборе препарата для повторной ревакцинации

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о выборе вакцины в ситуации, когда речь идёт о третьей прививке. По мнению учёного, для повторной ревакцинации можно использовать «Спутник Лайт» или два компонента «Спутника V», если возраст превышает 65 лет, сообщает РИА Новости.

Нужно выбирать «Спутник Лайт». Но если вам больше 65 лет, имеет смысл сделать «Спутник V», — заявил Гинцбург.

Учёные по-прежнему называют вакцинацию самым надёжным способом защиты от смертоносной инфекции. На 15 января полностью вакцинировались (двумя дозами) 76,7 млн россиянин. Из них заболели не более четырёх процентов.

Ранее стало известно, что частая ревакцинация от коронавируса может нанести вред иммунитету, заявил представитель Европейского агентства по лекарственным средствам ЕМА Марко Кавалери. По его мнению, короткие периоды в четыре месяца между введением доз COVID-вакцины могут привести к перегрузке иммунной системы человека.