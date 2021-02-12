Гинцбург рассказал о вакцине «Спутник Лайт»

https://static.news.ru/photo/c6551abc-6d26-11eb-801b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об иммунитете после прививки «Спутником Лайт».

По словам специалиста, вакцина «Спутник Лайт» способна защищать от коронавируса четыре, максимум пять месяцев.

Гинцбург также отметил, что однокомпонентная вакцина будет использоваться в странах, у которых нет возможности самостоятельно разработать или приобрести полноценные вакцины других стран.

Этот препарат планируется использовать не на территории РФ, на территории РФ, насколько я знаю, будет использоваться по-прежнему двукомпонентная вакцина «Спутник V», которая дает очень мощную, надёжную и, самое главное, продолжительную иммунную защиту от возбудителя COVID-19, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Лайт-вакцина от центра им. Гамалеи — это версия прививки «Спутник V», при которой вместо двух прививок с перерывом в несколько недель делается только один укол, содержащий совмещённую сыворотку. Она имеет меньшую эффективность, но в любом случае провоцирует иммунный ответ организма, способный защитить от COVID-19.

Как заявил ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург, безопасность препарата уже доказана, необходимо изучить её эффективность на разных группах населения. В начале января Минздрав РФ выдал разрешение на клинические испытания вакцины. Они продлятся до конца 2021 года, писал NEWS.ru.

О разработке в РФ «лайт-вакцины» заявил глава РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции в декабре. Как отметил политик, такая облегчённая вакцина «будет работать покороче», уровень защиты у неё также будет меньше, но в любом случае будет доходить до 85%.