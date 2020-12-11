Гинцбург рассказал о вакцинации пожилых добровольцев «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/61552954-3bad-11eb-8804-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cover Images/Global Look Press

Среди добровольцев старшего поколения, принимающих участие в испытании вакцины «Спутник V», коронавирус не выявлен ни у кого. Об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Эксперт рассказал, что 10 декабря прошёл срок наблюдения — 21 день от последней инъекции последнего испытуемого. Изучение результатов займёт ещё 10–12 дней, но промежуточные итоги оказались более чем удовлетворительными.

После первой инъекции у кого-то там что-то в лёгкой форме было, а после второй, то есть как по инструкции положено, насколько мне сказали, ни у кого не было, — цитирует его РИА Новости.

Гинцбург добавил, что с точки зрения побочных эффектов никаких проблем не было и близко.

Ранее сообщалось, что группа учёных из России и США выявили связь вероятности умереть от коронавирусной инфекции с генами, связанными со старением. Профессор Гарвардского университета Вадим Гладышев рассказал о результатах научных изысканий.

Анализируя факторы риска, Гладышев и его коллеги обратили внимание, что уровень летальности коронавируса растёт вместе с возрастом человека аналогично ряду других заболеваний. Учёные проанализировали геном людей, перенёсших COVID-19, и установили, что вариации в генах, которые напрямую связаны со скоростью старения, очень сильно влияли на вероятность гибели носителя коронавируса.

Как писал NEWS.ru, производители российской вакцины от коронавируса «Спутник V» подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру Всемирной организации здравоохранения. В свою очередь РФПИ ведёт работу с регуляторами 40 стран, чтобы пройти там процедуру регистрации.