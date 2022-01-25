Гинцбург рассказал о способности назальной вакцины защитить от «омикрона»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина обеспечит людям защиту не только от тяжёлых форм заболевания, вызванного «омикроном», но и от самого заражения. Так считают разработчики препарата, отметил он в эфире канала «Россия 24».

Безусловно, возможность массового применения назальной вакцины <...>, с точки зрения разработчиков, позволит обезопасить людей не только от тяжёлых форм, обусловленных «омикроном», но и от возможности инфицирования и заражения, — подчеркнул Гинцбург.

Он добавил, что клинические исследования назальной вакцины уже идут.

Ранее стало известно, что НИЦ имени Гамалеи планирует к марту завершить первую и вторую фазу клиничеcких исследований комплекcной вакцины от COVID-19 на основе сразу нескольких штаммов вируса. Об этом сообщил замдиректора учреждения Денис Логунов.

Также в ближайшее время планируется провеcти клинические исследования адаптированного под «омикрон» варианта вакцины от коронавируcа «Спутник V».