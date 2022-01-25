Гинцбург рассказал о способности назальной вакцины защитить от «омикрона»
Глава центра Гамалеи Гинцбург: назальная вакцина защитит от «омикрона»
Евгений Бугров
Евгений Бугров
23:07, 25 января 2022
Фото: Michael Francis McElroy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина обеспечит людям защиту не только от тяжёлых форм заболевания, вызванного «омикроном», но и от самого заражения. Так считают разработчики препарата, отметил он в эфире канала «Россия 24».
Безусловно, возможность массового применения назальной вакцины <...>, с точки зрения разработчиков, позволит обезопасить людей не только от тяжёлых форм, обусловленных «омикроном», но и от возможности инфицирования и заражения, — подчеркнул Гинцбург.
Он добавил, что клинические исследования назальной вакцины уже идут.
Ранее стало известно, что НИЦ имени Гамалеи планирует к марту завершить первую и вторую фазу клиничеcких исследований комплекcной вакцины от COVID-19 на основе сразу нескольких штаммов вируса. Об этом сообщил замдиректора учреждения Денис Логунов.
Также в ближайшее время планируется провеcти клинические исследования адаптированного под «омикрон» варианта вакцины от коронавируcа «Спутник V».