Гинцбург рассказал о негативных последствиях от многократной ревакцинации 

Негативных последствий от неоднократной ревакцинации против коронавирусной инфекции не выявлено. Защитный уровень иммунитета сохраняется. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Были случаи ревакцинации несколько раз, наблюдали за титром антител, всё нормально, всё хорошо, — сообщил учёный.

Он подчеркнул, что негативных последствий для организма зафиксировано не было.

Ранее вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что в РФ коллективный иммунитет желательно довести до уровня 90–95%, но пока планка находится на уровне не менее 80%. Следует привить ещё 22 млн человек и ревакцинировать 9 млн.

Ранее сообщалось, что российские туроператоры организовывают туры в европейские страны для желающих привиться зарубежной вакциной. Среди стран доступны Сербия, Германия, Хорватия, Греция и Венгрия. А самыми востребованными вакцинами являются Johnson & Johnson и Pfizer.