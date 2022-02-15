Гинцбург рассказал о ходе испытаний назальной вакцины от коронавируса

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В настоящее время штамм коронавируса «омикрон» стал доминирующим на территории России. На его долю приходится более 70% всех выявляемых заражений. При этом формирующийся при контакте с данным штаммом естественный иммунитет не способен защитить от других вариантов возбудителя COVID-19. Такова особенность производимых при инфицировании антител. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Сейчас появились данные, что нейтрализующие антитела, которые вырабатываются в ответ на «омикрон», довольно плохо нейтрализуют предыдущие штаммы. «Дельта» у нас еще остаётся, остальные уже почти никакой роли не играют в...