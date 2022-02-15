Гинцбург рассказал о ходе испытаний назальной вакцины от коронавируса
Глава центра Гамалеи сообщил об отсутствии осложнений при испытании назальной вакцины
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
04:19, 16 февраля 2022
Фото: pixabay.com
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В настоящее время вакцинированы более 50 добровольцев, участвующих в исследовании назальной вакцины от коронавируса. Никаких осложнений у них не наблюдается. Об этом рассказал РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Пятьдесят три человека на вчерашнее утро было вакцинировано. Никаких осложнений у добровольцев нет, — заявил Гинцбург.
Разрешение на клинические испытания назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной центром Гамалеи, Минздрав дал в октябре 2021 года.
Испытания вакцины должны завершиться в течение 2–2,5 месяца. В случае успеха Минздрав РФ зарегистрирует её, начнётся массовое применение.
Ранее директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков заявил, что назальные вакцины, в том числе и от коронавируса, могут быть опаснее внутримышечных, так как способны «задеть» жизненно важные органы. Он пояснил, что такие препараты могут негативно повлиять даже на мозг.