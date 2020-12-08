Гинцбург рассказал, как формируется «природный очаг» коронавируса

https://static.news.ru/photo/b26029dc-3966-11eb-bebc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число новых случаев коронавирусной инфекции увеличивается, поскольку вирус стал природно-очаговым. Об этом заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, первая волна вируса представляла собой в России завозную инфекцию, после летнего общения и отпусков очаги COVID-19 стали локальными, а сейчас в стране коронавирус проходит третий этап.

Инфекция превращается в природно-очаговую, — цитирует учёного РИА Новости.

Глава центра Гамалеи убеждён, что вирус можно остановить только путём вакцинации 70-75% населения, а «больше ничего сделать невозможно».

Гинцбург считает, что формируется «природный резервуар» вируса, когда кроме людей начинают заражаться домашние животные. Он напомнил, что вирус был обнаружен у норок.

Если норки, так почему не кошечки, а если кошечки, то почему не собачки и многие другие живые существа, о которых мы ещё не знаем, что они могут болеть этим вирусом, — отметил специалист.

Люди будут черпать вирус из этого «природного резервуара» и дальше заражаться, убеждён Гинцбург.

Ранее глава центра Гамалеи прокомментировал заявления о необходимости отказаться от алкоголя на 42 дня при вакцинации от коронавируса. Он подчеркнул, что один бокал шампанского на Новый год можно будет выпить, поскольку такое количество алкоголя никак не повлияет на иммунную систему.

Как писал NEWS.ru, ранее Гинцбург заявил, что заражение коронавирусом может произойти между введением первой и второй доз вакцины. По его словам, окончательно иммунитет вырабатывается через три недели после введения второй дозы, то есть на 21-й день после первого укола.