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Гинцбург рассказал, можно ли пить шампанское после прививки

Гинцбург назвал безвредную дозу алкоголя после прививки
05:44, 31 декабря 2021
Гинцбург рассказал, можно ли пить шампанское после прививки Фото: Victor Lisitsin/Russian Look
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Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, можно ли выпить в новогоднюю ночь шампанского тем, кто только сделал прививку. По мнению микробиолога, пара бокалов напитка существенно не скажутся на выработке антител, пишет ТАСС.

Однако злоупотреблять алкоголем не следует, считает учёный.

В праздничную ночь не обязательно полностью отказываться от алкоголя. Один-два бокала антителам не помешают, — сказал специалист.

Что касается излишних возлияний, это может пагубно отразиться на формировании иммунитета.

Это негативно влияет на иммунную систему, угнетает работу иммунных клеток и сужает сосуды. У людей, склонных к гипертонии, это станет ещё одним дополнительным фактором риска инсультов и инфарктов, — предупредил Гинцбург.

Микробиолог отметил, что алкоголь делает иммунитет слабее, а это повышает впоследствии риски заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Ранее американские учёные из Питтсбургского университета пришли к выводу, что одна порция крепкого алкоголя в сутки может повышать сопротивляемость к штамму «омикрон».

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