Гинцбург рассказал, можно ли пить шампанское после прививки

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, можно ли выпить в новогоднюю ночь шампанского тем, кто только сделал прививку. По мнению микробиолога, пара бокалов напитка существенно не скажутся на выработке антител, пишет ТАСС.
Однако злоупотреблять алкоголем не следует,
В праздничную ночь не обязательно полностью отказываться от алкоголя. Один-два бокала антителам не помешают, — сказал специалист.
Что касается излишних возлияний, это может пагубно отразиться на формировании иммунитета.
Это негативно влияет на иммунную систему, угнетает работу иммунных клеток и сужает сосуды. У людей, склонных к гипертонии, это станет ещё одним дополнительным фактором риска инсультов и инфарктов, — предупредил Гинцбург.
Микробиолог отметил, что алкоголь делает иммунитет слабее, а это повышает впоследствии риски заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Ранее американские учёные из Питтсбургского университета пришли к выводу, что одна порция крепкого алкоголя в сутки может повышать сопротивляемость к штамму «омикрон».