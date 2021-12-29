Гинцбург рассказал, можно ли пить шампанское после прививки

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Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников считает, что съеденная под бой курантов бумажка с желанием не принесёт никакого вреда человеку. Но всё же лучше, чтобы она была неокрашенной, маленькой, а текст был написан простым карандашом, пишет РИА Новости.

Несмотря на то что бумага не является съедобным продуктом, всё же в том количестве, о котором идёт речь, да ещё и раз в год — данная новогодняя традиция вреда здоровью...