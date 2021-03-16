Гинцбург рассказал, можно ли пить алкоголь после вакцинации от коронавируса

https://static.news.ru/photo/3b638fb6-8648-11eb-a9a6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, можно ли употреблять алкогольные напитки после вакцинации от коронавируса. По его словам, от умеренного количества горячительных напитков ничего страшного не будет. Тем не менее это касается только умеренного количества алкоголя.

Алкоголь можно употреблять, а сильно выпивать не надо по той простой причине, что этиловый спирт подавляет в больших концентрациях размножение клеток, в том числе иммунной системы, — отметил Гинцбург на брифинге, который проходит в формате онлайн-подключения с пресс-центром Sputnik Казахстан в Нур-Султане.

Эксперт напомнил, что этиловый спирт является ядом для всех наших клеток, в том числе для клеток иммунной системы.

Кроме того, как писал NEWS.ru, Гинцбург также отметил, что ни один летальный исход после вакцинации от коронавируса «Спутником V» не был до сих пор зарегистрирован в России. По его словам, вакцина позволяет избежать тяжёлого течения болезни, не говоря уже о летальных исходах.

По его словам, независимые эксперты из разных стран также отметили отсутствие серьёзных побочных эффектов от российской вакцины. В данный момент произведено уже более 10 млн доз «Спутника V».

Тем не менее и у российского препарата имеются свои противопоказания. Так, им нельзя прививаться людям, страдающим от тяжёлых аллергий в анамнезе. Гинцбург в качестве примера назвал отёк Квинке или анафилактический шок, которые возникают по непонятным причинам.