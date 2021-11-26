Гинцбург рассказал, когда «Спутник V» проверят против нового штамма COVID

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что проверка эффективности вакцины «Спутник V» против нового штамма коронавируса B.1.1.529 станет возможна после получения его образца. Он также добавил, что другой вариант отечественной вакцины из-за новых штаммов понадобится только в случае снижения эффективности препарата в 8-10 раз, сообщает ТАСС. Предполагается, что новый штамм может быть более заразным, чем ранее выявленные варианты.

Аргументировано, экспериментально сможем ответить после того, как у нас этот штамм будет. <...>. В данный момент у нас еще этого штамма нет, когда он будет - мы это сделаем, - приводит его слова агентство.

Как ранее заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» при необходимости можно быстро адаптировать под новую разновидность вируса B.1.1.529, выявленную в Африке.

Ранее ряд европейских стран, а также Изрaиль приняли решение ограничить полёты из Южной Африки. Власти этих государств опасаются, что новый штамм вируса может оказаться более заразным, чем ранее выявленные варианты.

Штамм B.1.1.529 содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Он имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.