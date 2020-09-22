Гинцбург рассказал, когда большинство россиян привьют от коронавируса

https://static.news.ru/photo/506c7b14-fcc0-11ea-9f85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург рассказал, когда большую часть населения страны провакцинируют от коронавирусной инфекции.

По словам руководителя центра, специалисты которого разработали первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V», сейчас основная задача заключается в масштабировании производства препарата. Предприятие, которое находится на территории института Гамалеи, работает в три смены, но не может обеспечить объёмов, которые необходимы для вакцинирования большей части россиян.

Гинцбург отметил, что в данное время трансфер технологий идёт минимум на три-четыре площадки, чтобы к ноябрю 2020 года выйти на производство 5-6 миллионов доз вакцины.

Это позволит в течение 9–12 месяцев провакцинировать наше население, чтобы достичь уровня вакцинации порядка 70–80%. Это позволит на популяционном уровне прекратить циркуляцию данного возбудителя, — цитирует РИА Новости эксперта, выступившего на круглом столе «COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества» в МИА «Россия сегодня».

Ранее Всемирная организация здравоохранения поблагодарила Россию за усилия в создании безопасной и эффективной вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом стало известно после встречи директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко.

До этого ВОЗ ранее представила список из девяти вакцин от COVID-19 в третьей фазе испытаний, среди них оказался препарат «Спутник V», который создали российские учёные.

Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок, писал NEWS.ru.